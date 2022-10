Aggredisce la commessa e rapina il negozio Cocomoda di Lipomo: arrestato

Ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente la commessa del negozio di abbigliamento per farsi consegnare l'incasso ed è fuggito. La fuga, però è durata poco: gli agenti della polizia di Stato della Questura di Como sono riusciti ad arrestarlo, ma non senza qualche difficoltà.

E' accaduto a Lipomo nel pomeriggio del 27 ottobre 2022. Il negozio rapinato è il Cocomoda. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno raccolto testimonianze e visionato i filmati della videosorveglianza. Hanno quindi diramato la descrizione del rapinatore e diverse pattuglie si sono messa alla ricerca del fuggitivo. La presenza del rapinatore è stata poco dopo segnalata da un cittadino in via Rienza. Con l’ausilio degli equipaggi della Squadra Volante in servizio a bordo delle moto Yamaha Tracer 900 della polizia di Stato, le pattuglie hanno raggiunto il luogo in tempi brevissimi, e dopo aver rintracciato il sospetto lo hanno fermato. L'uomo ha fatto resistenza e durante l'arresto un agente è rimasto contuso (3 giorni di prognosi). L'arrestato è cittadino italiano di 37 anni originario di Napoli ma residente in Canton Ticino: è accusato di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. E' stato portato al carcere Bassone di Como. La commessa ha rimediato lesioni con prognosi di 8 giorni.