Armato di coltello rapina un benzinaio a Lugano: si cerca un ragazzo

Intorno alle 22 di giovedì 7 dicembre è stata commessa una rapina in un distributore di benzina a Lugano, in via Ciani. Un individuo, approssimativamente di 18 anni, alto circa 170 centimetri, carnagione chiara e vestito con una felpa nera con cappuccio e maniche rosse, è entrato minacciando una dipendente con un coltello e ha richiesto il denaro dalla cassa. Dopo il colpo, è fuggito. Fortunatamente, non ci sono persone ferite. Le autorità, comprese la polizia cantonale, la polizia della città di Lugano e la polizia Ceresio Nord, sono intervenute immediatamente sul luogo, ma le ricerche del rapinatore sono ancora in corso e non hanno dato esito positivo. Chiunque abbia notato movimenti sospetti vicino al distributore è pregato di contattare la polizia cantonale al numero 0848 25 55 55 (prefisso internezionale +41). La collaborazione dei testimoni è fondamentale per risolvere il caso.