Rapina fuori dalla banca un commerciante e lo spaventa con la pistola: denunciato 54enne

Ha aspettato fuori dalla Banca Popolare di Sondrio di Fino Mornasco che arrivasse il commerciante (che doveva versare i suoi incassi) e l'ha aggredito con violenza. Aveva il volto coperto per non farsi riconoscere e in men che non si dica gli ha stappato la busta con il denaro dalle mani. La vittima ha provato a reagire ma a quel punto il rapinatore ha esploso alcuni colpi di pistola, probabilmente a salve, ma che hanno creato panico e paura generale. È successo lo scorso 6 maggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Fino Mornasco che sono riusciti a recuperare nelle vicinanze della banca quattro mazzette legate con un elastico per un valore di 20mila euro, soldi probabilmente caduti durante la fuga, dimezzando il profitto del rapinatore che riusciva comunque a portare via altri 20.000 euro. L'uomo era riuscito a far perdere le sue tracce.

I militari della stazione dei carabinieri di Fino Mornasco hanno portato avanti le indagini e con l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, la raccolta delle testimonianze e i rilievi scientifici effettuati dal NOR-Aliquota Operativa su di un veicolo usato per commettere una rapina, hanno denunciato in stato di libertà per rapina in concorso un 54enne, pluripregiudicato. Si cercano i possibili complici.