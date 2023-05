Rapina e aggredisce una prostituta di 18 anni: inseguimento spericolato e fuga nei campi

Proseguono le indagini dei carabinieri di Seregno per cercare di individuare l’uomo che domenica 30 aprile durante la notte ha aggredito e rapinato una giovanissima prostituta (residente nel Comasco) al confine tra Lentate sul Seveso e Cermenate, nei pressi del locale Doppio Malto.

Quella notte subito dopo la richiesta di aiuto al 112, la centrale operativa dei carabinieri aveva immediatamente diramato un allarme radio a tutte le pattuglie dell’Arma in circuito.

È stato proprio grazie al dispositivo antirapina che, in via Giacomo Leopardi nel comune di Briosco, una gazzella ha intercettato una Volkswagen Golf grigia che andava a tutta velocità. Appena ha visto l'auto dei carabinieri ha invertito il senso di marcia. I militari hanno quindi attivato sirene lampeggianti e si sono messi all’inseguimento dell’auto sospetta. L'uomo alla guida ha accelerato e con manovre spericolate ha tentato di seminare la gazzella. Dopo 15 minuti di inseguimento il fuggiasco è uscito fuoristrada in via Giosuè Carducci e ha continuato la fuga a piedi nei campi facendo perdere le proprie tracce. A bordo dell’auto i militari hanno ritrovato proprio la borsetta che era stata rubata alla giovane donna, indizio inequivocabile che si trattasse del suo rapinatore. Ora le indagini proseguono serrate per dare a quell’uomo un nome e un volto.