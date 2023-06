Como, grosso ramo cade e si abbatte su un'auto in transito

Un grosso ramo si è spezzato ed è caduto da un grande albero a lato della strada in via Sant'Abbondio a Como. E' accaduto intorno alle 13 del 26 giugno 2023. Una macchina stava transitando in quel momento ed è stata colpita dal ramo. Lievi i danni provocati all'auto mentre il conducente è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per l'intervento di messa in sicurezza e per la rimozione dei rami pericolanti- La strada è stata chiusa per 40 minuti.