Il ragazzo ubriaco che costringe il controllore a fermare il treno a Lomazzo

Era la sera del 4 febbraio quando intorno alle 22 il treno 184 Trenord che da Como era diretto a Milano si è fermato nella stazione di Lomazzo per oltre 20 minuti. È stato il capotreno a fermare il convoglio a causa di un 25enne in evidente stato di alterazione psicofisica che lo ha praticamente costretto a stoppare la corsa. La situazione stava diventando ingestibile e ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha portato il ragazzo in ospedale a Como. Il giovane di origine straniera è stato poi denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.