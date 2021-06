Ragazzo scomparso da Colverde, lieto fine: è tornato a casa

Il ragazzo di 15 anni scomparso da Colverde dal 9 giugno ha fatto ritorno a casa nella tarda serata del 13 giugno, dopo quattro giorni in cui non si è saputo più nulla di lui. E' la fine di un incubo per i gentiori del giovane che avevano diramato negli scorsi giorni appelli sui social per invitare chiunque avesse notizie del ragazzo a contattare la famiglia o le forze dell'ordine. Da quanto si è appreso il ragazzo sarebbe in buona salute.