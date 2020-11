Como, 17enne picchiato e minacciato con un coltello in piazza Volta: denunciata baby gang

I carabinieri di Como hanno denunciato 4 ragazzi, tre dei quali minorenni (tra i 15 e i 17 anni) e un neodiciottenne, con le accuse di lesioni personali e minaccia aggravata ai danni di un ragazzo di 17 anni. Nella sera dell'11 ottobre la baby gang ha aggredito e picchiato il 17enne per futili motivi. Uno dei quattro aggressori ha addirittura minacciato la vittima con un coltello, motivo per cui alle accuse si è aggiunta anche quella di porto abusivo di armi.

Il ragazzo aggredito era così impaurito dopo le percosse che non ha voluto confidarsi con nessuno ed è andato semplicemente al pronto soccorso per farsi medicare (2 giorni di prognosi). Successivamente ha deciso di sporgere denuncia e ha racontato l'accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei quattro giovani malviventi (tutti con precedenti di polizia alle spalle). Una volta individuati i militari hanno provveduto a denunciarli.