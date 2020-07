Si tuffa ma non riemerge: ragazzo annegato a Faggeto Lario

Tragedia nelle acque davanti al Lido di Faggeto Lario: un ragazzo di 20 anni si è tuffato per fare il bagno ma non è più riemerso. L'allarme è stato immediatamente lanciato dalle persone che erano con lui e che lo hanno visto scomparire inghiottito dal lago. Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Como sono impegnati nelle ricerche del giovane. Ancora da chiarire le cause di quanto successo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.