Como, ragazzo di 25 anni in arresto cardiaco: i soccorsi

Momenti drammatici in via Zezio a Como intorno alle ore 16 del 24 dicembre 2023. Un 25enne è stato soccorso d'urgenza dai vigili del fuoco che sono intervenuti con l'autoscala per intervenire nell'abitazione del giovane che versava in gravi condizioni. Da quanto si è appreso il ragazzo era privo di sensi, in arresto cardiaco. Le cause non sono al momento note. I pompieri sono dovuti intervenire per consentire ai soccorritori del 118 di prestare soccorso medico vista la difficoltà ad accedere all'appartamento. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.