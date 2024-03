Ragazzo di 17 anni disperso sul Legnone: grande spiegamento di uomini e mezzi per le ricerche

Ricerche in corso sul monte Legnone. Alle 19 di lunedì 25 marzo sono stati attivati dalla Prefettura di Lecco i vigili del fuoco, in azione dal tardo pomeriggio per rintracciare un ragazzo scomparso, ovvero il 17enne di Colico Edoardo Galli (qui l'appello). Le tracce sono state seguite sulla base delle ricerche eseguite su internet dal giovane dell'Alto Lario, indirizzate verso la montagna e l'est Europa.

Sul posto sono stati inviati mezzi fuoristrada con squadre del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), carro Ucl - unità che funge da sala operativa e posto di comando avanzato con personale addestrato all'utilizzo di droni per la ricerca di persone scomparse, personale Tas (Topografia applicata al soccorso). Sul posto anche i pompieri e il personale del Soccorso alpino, supportati dall'elicottero di Areu 118 decollato da Como Villa Guardia. In aggiornamento.

L'appello a Chi l'Ha Visto?

"Ha preso un treno da Morbegno intorno alle 8 di giovedì 21 marzo direzione Lecco-Monza-Milano" avevano spiegato dall'associazione Penelope Lombardia per la ricerca di persone scomparse. Edoardo Galli, che vive con i genitori a Colico e frequenta il liceo "Nervi - Ferrari" di Morbegno (Sondrio). Le ricerche si sono estese anche a Monza e in Brianza, dove abitano i nonni, e nelle province limitrofe. I genitori hanno rivolto un appello parlando alla trasmissione "Chi l'ha visto?", ricordando al ragazzo di essere pronti ad accoglierlo “a braccia aperte”. Il suo cellulare, al momento, risulta essere spento. Avrebbe portato con sé un sacco a pelo.