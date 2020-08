Ubriaco in mezzo alla strada: ragazzo di 16 anni soccorso d'urgenza ad Alta Valle Intelvi

Momenti di preoccupazione per un ragazzo di 16 anni soccorso nella notte ad Alta Valle Intelvi. Il giovane di 16 anni era in stato di semi incoscienza a causa dell'abuso di alcol. Poco dopo mezzanotte e mezza gli amici che erano con lui hanno allertato i soccorsi. Un'ambulanza della Croce Rossa di San Fede Intelvi è giunta in piazza XX Settembre dove il ragazzo giaceva in condizioni apparentemente gravi. In realtà si è trattato solo di una colossale sbronza che il giovane ha smaltito durante la notte all'ospedale di Menaggio sotto osservazione dei medici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.