Annega in una vasca di depurazione per prendere il pallone: ragazzino grave a Castellanza

Un ragazzino di 14 anni è in fin di vita dopo essere caduto in una vasca di depurazione in un impianto lavorativo di via Isonzo a Castellanza. Il giovane è caduto nella vasca nel tentativo di recuperare un pallone. Per ragioni ancora da chiarire il ragazzino è rimasto completamente immerso nel liquido senza riuscire a respirare. Quando sono giunti i soccorsi il 14enne si trovava in arresto cardiocircolatorio. Sono state tentate le manovre di rianimazione mentre veniva trasportato all'ospedale di Legnano dove è giunto in condizioni disperate.