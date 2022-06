Soccorsi sul lago mentre vanno a una regata: 12 ragazzini recuperati davanti a Musso

I vigili del fuoco di Dongo sono intervenuti nel pomeriggio del 5 giugno 2022 nelle acque del lago per soccorrere dodici ragazzini tra i 10 e i 14 anni e i loro istruttori. Il gruppo stava partecipando a una regata tra Dervio e Gravedona quando all'altezza di Dervio è stato sorpreso da un violento temporale. Le imbarcazioni a vela erano impossibilitate a tornare a riva. I vigili del fuoco sono intervenuti con i gommoni e hanno soccorso i naufraghi portandoli sani e salvi sulla terra ferma. Le barche, in tutto una sessantina, sono state lasciate alla deriva in attesa che le condizioni meto consentissero il loro recupero.