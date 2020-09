Cernobbio, 13enne scivola in una scarpata: portata in codice rosso al Sant'Anna

È accaduto questa mattina, 20 settembre, alle ore 11.13 a Cernobbio. Una ragazzina di 13 anni, secondo le primissime informazioni, sarebbe scivolata dal sentiero che stava percorrendo in una adiacente scarpata. La giovane stava facendo trekking e sarebbe scivolata per circa 5 metri riportando alcune contusioni.

Intervenuti prontamente sul posto i vigili del fuoco di Como, il soccorso alpino e il 118. Non ci sono ancora informazioni sulle dinamiche del fatto e le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in questo momento.

Aggiornamento ore 13.20

La ragazza è stata portata in codice rosso al Sant'Anna ma non sarebbe in pericolo di vita.