Como, ragazzina di 12 anni resta bloccata nel bagno della casa vacanza

Allarme in via Albertolli a Como intorno alle ore 19.30 del 10 agosto 2023 per una ragazzina rimasta chiusa nel bagno della casa vacanza. La ragazzina era in vacanza con i genitori. E' rimasta bloccata all'interno del bagno dell'alloggio turistico nel quale pernottava. Per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Como che con l'autoscala sono riusciti a farla uscire dalla finestra. Spaventata ma incolume la 12enne ha riabbracciato i genitori.