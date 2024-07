Perdono l'orientamento: due ragazze soccorse sul monte San Primo

Nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18:20, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Como ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di due ragazze di 29 anni che avevano perso l'orientamento sul sentiero Bocchetta di Terrabiotta, nella zona del Monte San Primo, a causa del maltempo.

L'Intervento

Immediatamente, una squadra dei vigili del fuoco di Canzo è stata inviata sul posto per prestare aiuto. Grazie alla loro prontezza e competenza, i soccorritori sono riusciti a individuare rapidamente le due amiche. Un volontario del soccorso alpino ha fornito ulteriore supporto durante l'operazione. Le ragazze, sebbene spaventate dall'esperienza, sono state trovate in buone condizioni di salute.

Accompagnate in salvo

Una volta individuate, le ragazze sono state condotte in una zona di sicurezza dai vigili del fuoco e dal volontario del soccorso alpino. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, dimostrando l'efficacia della risposta coordinata tra diverse unità di soccorso.

Raccomandazioni

Questo episodio mette in evidenza l'importanza di essere preparati per condizioni meteorologiche avverse durante le escursioni in montagna. Si consiglia sempre di informarsi sulle previsioni del tempo, di avere con sé dispositivi di localizzazione e di non esitare a chiedere aiuto in caso di difficoltà.