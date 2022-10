Due ragazzi si spintonano, ma ci va di mezzo lei: 18enne soccorsa a Cermenate

Il sabato sera si è concluso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per un ragazza di 18 anni che si è trovata, suo malgrado, travolta dagli spintoni di due ragazzi. Non si è trattato di un'aggressione ma di uno sgradevole incidente. I due ragazzi si stavano spintonando all'interno di un locale (non è chiaro se fosse in corso una vera e propria lite) quando la ragazza è stata urtata violentemente. Le contusioni riportate hanno indotto la giovane a chiedere l'intervento del 118. Un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, giunta in via Maestri Comacini, l'ha trasportata all'ospedale in codice giallo intorno alle ore 4 di domenica 16 ottobre 2022. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù. Vista la dinamica dell'evento la ragazza ha scelto di non sporgere denuncia.