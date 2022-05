Ragazza soccorsa nuda di notte in un bosco a San Fermo: era in stato confusionale

Una ragazza di 22 anni è stata soccorsa di notte, nelle prime ore del 21 maggio 2022, in un bosco di San Fermo della Battaglia. La giovane è stata raggiunta dai vigili del fuoco e dai soccorritori del 118. Si trovava a bordo della sua auto in una zona boschiva leggermente impervia, nelle vicinanze di via Monte Sasso. I soccorritori l'hanno trovata nuda e in evidente stato confusionale. I suoi vestiti erano sparsi intorno alla macchina. Non sono trapelati molti dettagli riguardo i motivi e le cause per i quali si trovasse nel bosco in macchina. Sembra che sia giunta in quel punto accompagnata da un seconda auto. Da quanto si è appreso sarebbero stati i genitori della ragazza ad allertare i soccorsi. La ragazza è riuscita in qualche modo a fornire indicazioni utili per segnalare la propria posizione. E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.