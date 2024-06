Ragazza di 22 anni travolta dal treno partito dalla stazione di Erba

Il dramma ieri sabato 29 giugno intorno alle 19.15. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita, investita e uccisa da un treno, alla stazione di Varedo. Il dramma, su cui sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine, si è consumato nella serata di sabato 29 giugno all'altezza della stazione brianzola, tra il binario 1 e 2, secondo quanto al momento emerso.

Purtroppo per la giovane nn c'è stato nulla da fare. La chiamata di emergenza ha fatto accorrere in stazione intorno alle 19.15 un'ambulanza e l'automedica allertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Desio. L'investimento (la dinamica è in fase di accertamento) ha coinvolto il convoglio 1670, partito dalla stazione di Erba e diretto a Milano Cadorna.

Per consentire gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria sabato sera la circolazione è stata sospesa e sono stati oltre dieci i treni che hanno subito variazioni di percorso e ritardi, con una cancellazione.