Ragazza investita nella notte a Lezzeno: è grave

Incidente nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre a Lezzeno, in località Pescaù. Erano circa le 2.30 quando una giovane di 28 anni è stata investita. Non sono ancora state rese note le dinamiche del tragico incidente. Sul posto in codice rosso i soccorsi Areu (agenzia regionale emergenze urgenze) con un'ambulanza che ha trasferito la ragazza all'ospedale Manzoni di Lecco dove è arrivata alle 4.06, dopo le prime cure sul posto.

Ai carabinieri il compito di ricostruire l'accaduto. In aggiornamento.