Ragazza investita a Orsenigo mentre attraversa la strada: gravissime le sue condizioni

Il tragico incidente ieri 4 novembre nel pomeriggio intorno alle ore 14.30 nella frazione di Parzano, a Orsenigo, in via per Erba nella zona del cimitero. Secondo quanto finora ricostruito, la giovane di 24 anni sarebbe stata travolta dalla Y10 guidata da una 32enne mentre faceva jogging. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. In stato di choc la donna alla guida dell'auto che ha subito chiamato i soccorsi. Intervenuto anche l'elissoccorso in codice rosso da Milano che ha trasportato la ragazza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è tuttora ricoverata in condizioni molto gravi e in prognosi riservata. Ai carabinieri di Cantù il compito di stabilire le dinamiche dei fatti. Non si esclude che la donna al volante non abbia visto la ragazza a causa del sole e i loro destini si sono incrociati proprio nel momento in cui la 24enne stava attraversando la strada. In aggiornamento.