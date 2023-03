Bambina urtata dall'auto a Rebbio, il racconto della madre: "Ho perso dieci anni di vita"

Sta bene la bambina di 8 anni che poco dopo mezzogiorno di ieri (24 marzo 2023) è stata urtata da un'auto in via Guido da Como, nella zona di Rebbio. "Mia figlia è dolorante per le contusioni - racconta la mamma - ma tutti gli esami fatti in ospedale non hanno evidenziato fratture o lesioni interne. E' andata bene, ma bastava una frazione di secondo dopo e probabilmente sarebbe stata travolta in pieno con conseguenze ben peggiori".

La scena si è svolta sotto gli occhi terrorizzati della donna. Lei era dall'altro lato della strada mentre la bambina attraversava la strada un passo avanti al padre che l'aveva appena ritirata da scuola. E' successo in via Guido da Como, una strada dove certo le macchine non vanno (o non dovrebbero andare) veloci. "Le forze dell'ordine stabiliranno di chi è la responsabilità - dice la madre - ma certo quello che conta è che mia figlia sia viva e non abbia riportato niente di grave".

"Sono stati attimi terribili - racconta la madre con la voce che tende a rompersi per l'emozione - ho sentito il botto dell'urto dell'auto contro mia figlia. In quel momento ho perso dieci anni di vita. Non ho più capito nulla, ero sconvolta".