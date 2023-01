L'uomo che va in questura a Como per regolarizzarsi ma viene arrestato

La sua intenzione era quella di andare in Questura a Como per regolarizzarsi ma il cittadino tunisino di 22 anni ha avuto una brutta sorpresa: su di lui pendeva un'ordinanza cautelare in carcere che era stata emessa a Brescia per reati inerenti la violazione della legge sugli stupefacenti.

Quando l’uomo ieri mattina 2 gennaio si è presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como chiedendo di essere regolarizzato sul territorio è stato identificato e gli agenti in servizio hanno accertato che era ricercato.

Il personale dell’ufficio immigrazione ha fatto intervenire gli agenti della squadra mobile di Como che lo hanno arrestato e portato al Bassone.