Quattro ragazze di 16 anni scappate da una comunità: si cercano anche nel comasco

Allarme in Brianza. Sono in corso le ricerche di 4 ragazze di 16 anni di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile. Da quanto fino ad ora appreso si tratterebbe di quattro 16enni ospitate in una comunità di minorenni di Renate in Brianza, ma non lontano dal comasco, in particolare dalle zone di Arosio, Inverigo, Mariano Comense. Le ragazze ospitate dalla comunità provengono infatti anche delle province limitrofe.

La struttura accoglie under 18 con situazioni familiari molto delicate. I carabinieri della stazione di Besana Brianza hanno attivato le procedure di ricerca. Sono prive di cellulari e documenti. Secondo le ultimissime informazioni una di loro sarebbe tornata di sua spontanea volontà e avrebbe fornito alcune indicazioni sugli spostamenti delle altre che sarebbero quindi insieme.

Notizia in aggiornamento.