Mariano Comense, puzza di zolfo in tutta la zona della stazione

"L'odore è peggio di quello di una zolfatara". Questo il commento di una residente di Mariano Comense che abita nella zona della stazione. Questa mattina presto - 30 agosto 2022 - un forte odore simile allo zolfo ha letteralmente pervaso l'aria per un raggio non meglio specificato, comunque sicuramente per centinaia di metri. Le segnalazioni giunte in redazione provengono dalla zona della stazione. Una donna che abita in tale zona ha addirittura allertato le forze dell'ordine (nello specifico i carabinieri) vista l'insopportabilità del forte odore. "Era impossibile tenere le finestre aperte", ha raccontato a QuiComo.

Per ora non si conosce l'origine dei miasmi anche se si ipotizza che possa essere originato da una qualche azienda della zona.