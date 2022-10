Intervento questa mattina 11 ottobre alle 5:30 circa a Pusiano via Martinelli per la segnalazione di un furgone finito fuori strada e rimasto in bilico su una cunetta. I vigili del fuoco del distaccamento di Erba con autogrù della sede centrale di Como hanno provveduto alla messa in sicurezza e al recupero del mezzo. Non si segnalano feriti.