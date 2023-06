Pusiano, chiuso un tratto della statale per allagamenti

Il maltempo continua a creare disagi sulle strade comasche e lecchesi.

La statale 639 "dei laghi di Pusiano e Garlate" è temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord all’altezza del km 15, per un allagamento provocato dalle forti piogge che hanno interssato soprattutto nella notte la zona di Suello, in provincia di Lecco. Lo ha reso noto Anas con una nota diramata alle ore 9 di oggi, domenica 4 giugno.

"Il traffico è deviato in loco sulla viabilità alternativa". Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. In merito alla chiusura e ai disagi alla viabilità anche il Comune di Civate ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook con le foto della strada allagata per chiedere di prestare la massima attenzione, precisando inoltre: "L'ingresso nella SS36 da Suello è chiuso per allagamento".