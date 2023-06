Sullo scooter con hashish negli slip: denunciato minorenne di Sagnino

Fermato e denunciato giovane pusher di 17 anni residente a Como. Il ragazzo stava sfrecciando in sella al suo scooter nella serata del 9 giugno 2023 quando gli agenti della squadra volanti della polizia di Como lo hanno fermato per un controllo di routine. Il giovane alla richiesta di esibire i documenti personali e del motociclo ha dato evidenti segni di nervosismo. Gli agenti hanno approfondito il controllo scoprendo, complici i jeans a vita bassa, due involucri di hashish, del peso di poco più di 3 grammi, nascosti subito sotto l'elastico degli slip. Nelle tasche aveva anche 130 euro.

I poliziotti hanno deciso di estendere i controlli anche all'abitazione del giovane. nella sua cameretta hanno trovato altri 2 grammi di hashish e ben 1.400 euro in contanti, oltre a un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato accompagnato in questura insieme ai genitori dove è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una volta denunciato è stato riaffidato ai genitori.