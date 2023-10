Malore dopo una puntura d'insetto: gravissimo un pensionato a San Fedele Intelvi

È stato punto da un insetto e ha avuto un malore. Sono intervenuti prontamente i soccorsi in codice rosso e le condizioni dell'uomo, un pensionato di 77 anni, sono parse subito gravi. È successo questa mattina 26 ottobre intorno alle 11.30 in largo IV Novembre a San Fedele d'Intelvi. Sul posto l'ambulanza e anche l'elisoccorso del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato ricoverato in condizioni critiche. L'elicottero è arrivato alle 12.18.