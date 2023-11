Il proprietario di un hotel di Lugano resta chiuso nel caveau della banca

Lo hanno dimenticato nel caveau della banca, ma fortunatamente la procedura di emergenza ha funzionato. A raccontare la vicenda è lo stesso protagonista, Naveen Jerith, il proprietario dell'Hotel San Carlo di Lugano e lo fa attraverso la piattaforma di TikTok e, manco a dirlo, in poche ore la vicenda è virale.

"Ho una cassetta di sicurezza nel caveau e, intorno alle 16 di martedì, ho preso l’ascensore fino al piano inferiore". Dopo mezz'ora prova a uscire ma è tutto bloccato e nel bunker il cellulare non prende.

Il giovane imprenditore prova prima a fare rumori e poi vede l’interruttore di emergenza. "Dopo circa 15 minuti sono arrivati due agenti di polizia armati e prima di liberarmi mi hanno controllato".

Il proprietario dell’hotel di via Nassa racconta che aveva anche pensato di dormire lì ma di essere andato un po' in panico perché non aveva cibo. C'era però il bagno. Il video con il suo racconto ha totalizzato oltre 100mila visualizzazioni in poche ore. La polizia di Zurigo, secondo quanto riferito da Tio.ch, ha confermato l'incidente.