Preso il piromane seriale: ha dato fuoco a 28 auto parcheggiate

Dava fuoco alle auto parcheggiate nella zona di Mariano Comense, Carugo e Giussano. In totale se ne contano 28, che ha incendiato in pochissimi giorni in diverse città.

Tutto è cominciato la notte del 6 aprile quando a mezzanotte a Giussano qualcuno ha dato fuoco a 7 auto parcheggiate in strada e per la precisione in piazza Lombardi, Via Cavera e piazza San Giacomo. Tutti punti vicini tra loro e raggiungibili anche a piedi o in bicicletta.

La mattina dopo i carabinieri di Giussano hanno analizzato le immagini degli impianti di video-sorveglianza di zona e hanno immediatamente notato che proprio nella fascia oraria degli incendi, un uomo era passato da quelle strade diverse volte in bicicletta.

Denunciato il piromane

Quella persona, nota ai carabinieri di Giussano, è stata subito identificata in 38enne, celibe, nullafacente, pluripregiudicato per estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, furti aggravati, maltrattamenti in famiglia, evasione, atti osceni in luogo pubblico, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, truffa, guida in stato di ebbrezza. Rintracciato in una casa vicina ai luoghi dove erano state appiccate le fiamme, il 38enne è stato trovato con ancora indosso i vestiti utilizzati la notte precedente.

Lo sviluppo delle indagini ha poi permesso di ricostruire che sempre quella notte l’uomo, a bordo della propria bicicletta, era andato anche nei vicini comuni di Carugo e Mariano Comense incendiando altre dodici auto.

Inoltre, sarebbe attribuibile a lui anche l’incendio di un’auto della polizia locale di Verano Brianza – priva dei segni distintivi del corpo – che era stata data alle fiamme quattro giorni prima, alle 22.00 circa del 2 aprile. Come ripreso dall’impianto di videosorveglianza del municipio, quella sera l’uomo, dopo essersi introdotto nell’area di parcheggio, si era avvicinato alla Fiat Stilo e poi, dopo aver appiccato le fiamme, era fuggito via.

L’uomo presenta tratti tipici e compatibili con il profilo psicologico del piromane, è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria che ha chiesto il rinvio a giudizio. Attualmente si trova nel carcere di Rimini per l’incendio di altre sette auto avvenuto nel capoluogo romagnolo tra il 21 e il 23 febbraio 2022, un mese e mezzo prima dei fatti di Giussano e Mariano Comense.