Tragedia a Como, precipita dal ponte dell'autostrada: morto un uomo

Sono ancora pochissime le informazioni su quanto accaduto oggi 30 gennaio sull'autostrada A9, tra Ponte Chiasso e Monte Olimpino dove una persona sarebbe precipitata dal viadotto nel parcheggio di via Bellinzona. I soccorsi sono partiti in codice rosso intorno alle 13 e l'uomo sarebbe deceduto. L'elisoccorso è partito da Como Villa Guardia, presente anche l'ambulanza della Croce Rossa, la polstrada, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e il personale di Ats. Secondo quanto è stato possibile ricostruire si sarebbe trattato di un gesto estremo. L'uomo di 70 anni era un pensionato. È stato notato da alcuni passanti sul viadotto accostare l'auto, scendere e precipitare. Purtroppo nonostante i soccorsi intervenuti prontamente non c'è stato nulla da fare.

In aggiornamento.