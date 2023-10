Precipita mentre cerca funghi: morto Giacomino Lazzari, il direttore dell’ufficio postale di Lora

Conosceva bene la zona Giacomo Lazzari, il 61enne comasco (residente a Alserio) che ieri sera è stato trovato privo di vita dopo essere precipitato in una zona impervia da circa 150 metri. Una caduta rovinosa, che non gli ha lasciato scampo. È stata la sua famiglia a chiamare i soccorsi non vedendolo rientrare ieri, venerdì 6 ottobre, nel primo pomeriggio. Subito sono partite diverse le squadre di vigili del fuoco, del soccorso alpino - 15 tecnici volontari della Stazione di Valsassina - Valvarrone -, carabinieri e guardia di finanza del Sagf entrate in azione per cercare di ritrovare l'uomo sulle alture di Vendrogno.La macchina era parcheggiata in località Camaggiore e da lì non si era saputo piu' nulla. Poi il ritrovamento, in serata, del corpo senza vita del 61enne anche grazie al dispositivo IMSI Catcher, che consente di localizzare un telefono anche in assenza di segnale, purché sia acceso. Lazzari era il direttore delle poste di Lora.