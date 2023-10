Incidente su un sentiero di montagna a Livo: precipita in una scarpata. Morto un uomo

Tragico incidente oggi, domenica 8 ottobre, su una strada di montagna nel territorio comunale di Livo. L'allarme per i soccorsi è scattato intorno alle 13.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire un uomo, in sella alla sua moto insieme a un passeggero, sarebbe prima caduto e poi precipitato in una scarpata. Le ferite riportate sono state fatali. Sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri di Menaggio e l'lelisoccorso decollato da Sondrio. Articolo in aggiornamento, si attendono le ricostruzioni ufficiali del fatto.