Precipita durante l'arrampicata alla Grignetta: morto ragazzo di 25 anni

È accaduto questa mattina 6 novembre intorno alle 11.30 sulla Direttissima, il sentiero attrezzato che porta sulla cima della Grignetta. Un ragazzo di 25 anni è precipitato per circa 10 metri e nonostante l'intervento dell'elisoccorso partito da Villa Guardia (Como) e del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana) non c' stato nulla da fare. Le ferite riportate dal ragazzo (tra cui un trauma cranico) a causa della caduta erano troppo gravi. È morto poco dopo il suo arrivo all'Ospedale Manzoni di Lecco dove era arrivato in codice rosso in condizioni disperate. Secondo le prime informazioni ricevute il giovane era di Milano.