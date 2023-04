Mozzate, il pranzo tra camionisti bulgari finisce a coltellate: un ferito

Hanno prima mangiato e bevuto insieme allegramente, poi hanno iniziato a litigare per futili motivi finché il litigio non è culminato in violenza. Protagonisti della furibonda lite - scoppiata a Mozzate, in via Gianmaria Cornaggia Medici nel pomeriggio dell'8 aprile 2023 - due camionisti bulgari. Dopo essersi insultati e minacciati, uno dei due camionisti ha impugnato un coltello e ha colpito l'amico con un fendente provocandogli una brutta ferita. Il 52enne bulgaro sanguinante è stato soccorso dall'elicottero del 118 di Como che lo ha trasportato all'ospedale di Varese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù che hanno trovato non poche difficoltà a ricostruire l'accaduto a causa del fatto che sia i due camionisti coinvolti che le altre persone presenti parlano solo bulgaro.