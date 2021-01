Como, positivo alla variante inglese prende 3 treni e un taxi per rientrare dalla Svizzera: denunciato

Ha preso tre treni e un taxi per tornare a casa in Italia, in provincia di Como, ma al suo arrivo è stato rintracciato dai carabinieri e dal personale di Ats Insubria e denunciato. L'uomo, un 30enne che lavora come cameriere in un noto hotel nelle vicinanze di St Moritz, è risultato positivo al covid, più precisamente alla variante Regno Unito/Sudafrica. Nella giornata del 26 gennaio si è avviato in Italia dalla località turistica elvetica per tornare al proprio domicilio. Per fare ciò ha viaggiato, come detto, sui mezzi di trasporto pubblici svizzeri e italiani mettendo potenzialmente in pericolo di contagio gli altri passeggeri. La segnalazione è partita direttamente dal territorio elvetico ai carabinieri del comando provinciale di Como. I militari hanno accertato la presenza dell’uomo in casa, giunto solo pochi minuti prima ed immediatamente hanno ricostruito gli spostamenti. L’uomo è stato denunciato all’autorita giudiziaria.