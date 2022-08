Positivo a alcol e droga 24enne di Como piomba con l'auto nella piazza piena di gente

E’ stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze psicotrope il ragazzo che presumibilmente, come riportato dai colleghi di BrindisiReport, si trovava alla guida della Volkswagen Polo che nella tarda serata di ferragosto è piombata nella zona pedonale di Carovigno (in Puglia), in una piazza gremita di persone. Si tratta di un 24enne di Como, figlio dell’intestatario dell’auto. Dagli accertamenti effettuati in ospedale, il giovane è risultato positivo ad alcool e sostanze stupefacenti.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni. I fatti si sono verificato intorno alle ore 23.30 di lunedì15 agosto, quando l’auto è arrivata a forte velocità nella piazza centrale di Carovigno. Il conducente ha inizialmente imboccato un vicolo troppo stretto. Dopo aver fatto retromarcia, ha proseguito verso la piazza, piena di turisti e famiglie, fino a scontrarsi con dei gradoni che hanno fermato la folle corsa.

Sceso dall’abitacolo, è stato circondato da alcune persone e ha avuto una colluttazione con il titolare di un bar, al termine della quale si è dileguato a piedi, a torso nudo. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118. Nel caos generale e fra scene di panico, nessuno, per fortuna, ha riportato ferite. I carabinieri giunti sul posto, sono risaliti a breve al proprietario della macchina e hanno quindi rintracciato il figlio dello stesso. Stando agli accertamenti investigativi, il mezzo era infatti condotto dal 24enne.