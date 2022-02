Porsche d'epoca distrutta da un albero abbattuto dal vento

Pensava che l'auto, una Porsche d'epoca custodita benissimo, fosse al sicuro nel garage. Non avrebbe mai immaginato che la furia del vento potesse causare un simile danno. Intorno alle 6 del mattino del 1 febbraio 2022 una violenta raffica ha spezzato un alto albero che si ergeva in un giardino di via Brambilla a Como. Parte della pianta si abbattuta sul garage trafiggendone il tetto e andando praticamente a conficcarsi nella vettura d'epoca. Un danno difficilmente riparabile. La disperazione per la Porsche distrutta è compensata dal sollievo per il fatto che nessuno è rimasto ferito.