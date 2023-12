Ticino, pornografia con minorenni: 12 denunciati

Diffusione in internet e nei social network di materiale pornografico con minorenni. E' pesante l'accusa mossa a 12 persone nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla polizia cantonale ticinese che si è snodata tra il Luganese, il Mendrisiotto, il Bellinzonese e il Locarnese. L'operazione, scaturita da segnalazioni dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol), è stata condotta simultaneamente in diverse località. Dodici persone, di cui cinque adulti e sette minorenni, sono state fermate, interrogate e denunciate per sospetti di aver condiviso materiale pornografico, rappresentante atti sessuali con minorenni, attraverso reti sociali, chat o sistemi di messaggistica istantanea. Durante gli accertamenti sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro di dispositivi elettronici, come computer, tablet e smartphone, attualmente sotto esame degli inquirenti.