Porlezza, uomo colto da un malore in escursione, gravissime le sue condizioni

Era circa mezzogiorno e mezza di oggi, 30 settembre quando un uomo in escursione nei boschi sopra Porlezza è stato colto da un malore, quasi sicuramente un infarto. Il 118 ha subito inviato il soccorso alpino, un'ambulanza della Croce Azzurra e l'elisoccorso. Ed è proprio tramite l'elicottero che l'uomo è stato portato al Sant'Anna in condizioni critiche e in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco. In aggiornamento.