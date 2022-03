Porlezza, incidente sul lavoro: grave un operaio di 57 anni

Ieri 29 marzo introno alle 18 a Porlezza in via Garibaldi un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente: l'uomo è stato trovato da un collega vicino a un escavatore con cui stava svolgendo il lavoro.

L'elisoccorso è arrivato sul luogo dell'incidente e ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale di Varese. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Azzurra, il personale di Ats e i carabinieri di Menaggio che stanno ricostruendo le dinamiche del fatto. Le ferite riportate dall'operai sarebbero molto gravi. Si attendono aggiornamenti.