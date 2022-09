Tragedia a Ponte Lambro, cade dal viadotto sulla Arosio-Canzo: morto uomo di 67 anni

Una vera tragedia oggi 24 settembre a Ponte Lambro. Intorno alle 13.30 sono cominciate le ricerche di un uomo che si sospettava, come da segnalazione, essere caduto dal viadotto della statale Sp40, conosciuta come l'Arosio-Canzo. L'elisoccorso ha sorvolato per quasi due ore la zona. Sono poi intervenuti in aiuto, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri di Erba, gli uomini del soccorso alpino (Cnsas XIX delegazione lariana). Per l'uomo, un 67enne, non c'è stato nulla da fare se non accertarne il decesso.

Indagano sulla drammatica vicenda i carabinieri di Erba.

I mezzi dei soccorritori non essendo la zona sotto il ponte raggiungibile con i mezzi, hanno dovuto raggiungere il luogo a piedi. Si sta procedendo con il recupero della salma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.