Ponte Lambro, investito un animale in galleria: treni fermi per quasi due ore

Si era pensato al peggio questa mattina 12 maggio quando un incidente ha visto coinvolto un treno che da Ponte Lambro viaggiava verso Milano Cadorna. L'allarme lanciato intorno alle 7.30 e la circolazione è stata bloccata fino alle 9 mentre il treno si trovava in prossimità della galleria. Si pensava che a essere investito fosse stato un uomo, invece, come comunicato dalle forze dell'ordine, si trattava di un animale selvatico, forse un capriolo che è stato travolto dal treno non distante dalla galleria. La circolazione è ripresa normalmente intorno alle 9.

Sul posto vigili del fuoco, polfer, polizia locale e in via preventiva i soccorsi del 118.