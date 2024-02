Trovato senza vita a letto dalla madre a 28 anni: la tragedia a Ponte Lambro

Una vera tragedia questa mattina giovedì 15 febbraio a Ponte Lambro (Como). Un giovane di 28 anni è stato ritrovato nel suo letto privo di vita dalla madre che, proprio perché non lo aveva visto alzarsi, era andata a controllare anche per evitare che facesse tardi al lavoro. Purtroppo il giovane era esanime nel suo letto. Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e anche i carabinieri che indagano su quanto avvenuto anche se l'ipotesi più considerata al momento è quella del malore. Grande lo sgomento e il dolore in città.