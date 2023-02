Ponte Chiasso, fermata sul treno Eurocity dalla Svizzera con 750mila franchi in valigia

Il treno Eurocity arrivava dalla Svizzera in entrata in Italia e alla domanda di rito se trasportasse denaro o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, la persona ha risposto negativamente. Per gli agenti della guardia di finanza e per i finanzieri ADM di Ponte Chiasso la risposta non è sembrata attendibile quindi lo hanno invitato a scendere dal treno per un controllo più approfondito. Nel bagaglio hanno trovato 750.000 franchi svizzeri, tutti in tagli da 1000. L’eccedenza di valuta trasportata oltre i diecimila euro superava di gran lunga la soglia di 40.000 euro stabilita come una delle condizioni per l’oblazione immediata. Quindi i funzionari hanno sequestrato il l 50% della somma eccedente, per un importo pari a 370.000 franchi a garanzia del pagamento della sanzione.