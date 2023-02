Pistola, proiettili e contanti ben nascosti in un'auto diretta in Italia. Sequestrati a Ponte Chiasso

Pistola calibro 9x19, caricatore, proiettili e 11.150 euro in contanti non dichiarati. Questo è stato trovato alla dogana di Ponte Chiasso in un'auto diretta in Italia e guidata da un uomo di nazionalità turca. Gli agenti della guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno provveduto, dopo un approfondito controllo dell'auto, a denunciare l'uomo penalmente e a sequestrare quanto rinvenuto e non dichiarato durante l’ordinario controllo doganale. Per l'omessa dichiarazione valutaria, è stata prevista la sanzione amministrativa come prevede la Legge.