Ponte Chiasso, rientro in Italia con l'auto piena di ectasy, cocaina e hashish: arrestati

Avavano nascosto la droga accuratamente, anche nelle intercapedini dell'auto ma non è bastato. Fermati per un controllo a Ponte Chiasso, grazie anche al fiuto infallibile dell'unità cinofila Caymon, sono state trovate nel veicolo 68 pasticche di ectasy, 99 dosi di cocaina, oltre a 11,64 grammi di presumibile sostanza da taglio all'interno di un flacone di bagnoschiuma nascosto nel bagagliaio. Inoltre, sono stati trovati 1,24 grammi di hashish nell'intercapedine dell'aletta parasole della stessa autovettura. I due, cittadini italiani che stavano rientrando dalla Svizzera, sono stati arrestati (anche alla luce dei precedenti sempre in materia di droga). Tutte le sostanze ritrovate nell'auto sono state sequestrate e anche il denaro in contanti che era a disposizione dei due uomini.

L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e ha disposto, nei confronti di questi ultimi, le misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nella provincia di residenza, in attesa della definizione del procedimento.

L'attività di servizio si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dalla guardia di finanza presso i valichi di confine, a presidio della legalità e per il contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.