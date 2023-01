L'uomo con due chili di cocaina in valigia arrestato sul treno a Ponte Chiasso

Il treno era diretto a Milano. Un uomo, un albanese di 40 anni era partito da Lugano e aveva quasi varcato i confine quando, lo scorso mercoledì 18 gennaio, è stato controllato dagli uomini della guardia di finanza in stazione a Ponte Chiasso. L'uomo, come riporta La Provincia, si trovava a bordo del treno quando è scattato il controllo. La droga era divisa in due panetti ben nascosti dentro la valigia. Si trattava di due chili di polvere bianca che, se messi sul mercato, avrebbero fruttato oltre 80mila euro. Sono in corso le indagini per capire quale fosse la piazza per quell'ingente quantitativo di cocaina. Il 40enne è stato arrestato e portato al Bassone, in attesa di essere sentito dal giudice delle indagini preliminari di Como.